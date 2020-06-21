2020-06-21T12:08:14+03:00
Общество

По требованию прокуратуры жителя Воронежской области лишили прав за алкоголизм

Аналогичные нарушения сотрудники надзорного органа нашли в нескольких районах
Елена ФЕДЯШЕВА
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Архив "КП".Архив "КП".
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Прокуратура Калачеевского района Воронежской области обнаружила водителя с правами категории «В» и «С», выданными в 2010 году. Однако, по информации районной больницы, мужчина состоит на учете с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя». Прокурор района обратился в районный суд с требованием о прекращении действия права у данного водителя на управление транспортными средствами. Иск суд удовлетворил.

По данным прокуратуры области, в 2020 году аналогичные случаи выявили и в ряде других районов: Бобровского, Петропавловского, Эртильского, Кантемировского, Левобережного и других. По всем фактам по решению суда алкоголиков решили прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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