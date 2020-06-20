В Воронеже прошла генеральная репетиция парада Победы

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:25:23+03:00

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20 июня в 10:00 на главной площади города состоялась первая и единственная масштабная репетиция в этом году. Дело в том, что из-за коронавируса было решено провести репетицию на пл. Ленина только один раз, а не несколько, как это было в предыдущие годы. Это сделано для того, чтобы минимизировать появление военнослужащих в городе. Единственное исключение – водители военной техники, которые на ночных репетициях оценили маршрут и геометрию дороги. Перед репетицией военная техника разбрызгивала специальный раствор по дороге.

Генеральная репетиция парадаФото: Кирилл Мишин

Всего в параде примет участие 2300 человек и 109 единиц военной техники. Пять из них стоят в запасе на случай, если одна из машин сломается.

Впервые в этом году участие в параде Победы на главной площади Воронежа примут женщины-военные. Вместе с ними традиционно пройдут офицеры управления общевойсковой армии, смешанной авиационной дивизии, курсанты Военно-воздушной академии, представители силовых структур, кадеты, курсанты и юнармейцы. Из техники обещают показать БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «Рысь» и «Тайфун», комплексы радиоэлектронной борьбы и многие другие машины. Из нового - ракетные комплексы «Искандер», которые способны поражать цели на дальности до 500км.

Генеральная репетиция парадаФото: Кирилл Мишин

Командовать парадом будет заместитель начальника воронежской Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина генерал-майор Александр Нагалин. А принимать парад - командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией, начальник Воронежского территориального гарнизона генерал- лейтенант Андрей Иванаев.

Увидеть парад в честь 75-летия победы смогут все желающие, но для этого им будет необходимо пройти через рамки, которых 24 июня будет аж 46, а также соблюдать дистанцию и не забывать про маски.

ИСТОЧНИК KP.RU