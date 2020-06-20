В Воронеже злостным нарушителям ПДД шлют фотографии с места смертельных аварий

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:40:03+03:00

В полиции надеются, что такое психологическое воздействие заставит водителей быть внимательнее на дороге

Изменить размер текста: A A

Воронежские полицейские проанализировали опыт автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения и выяснили, что для многих постоянных нарушителей штрафы стали просто «коммунальными платежами»: водители даже не вникают в суть писем, а только платят выставляемые суммы.

- Зачастую, собственник транспортного средства или водитель имеет возможность получать сведения о нарушениях максимально оперативно в течение суток с момента вынесения постановления, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - И, соответственно, спешит исполнить постановление, чтобы не пропустить льготные сроки уплаты административного штрафа, при этом, не вникая в суть допущенного правонарушения. Почему именно в этом месте и по какой причине используется прибор фото- видеофиксации нарушения.

А между тем только за прошлый год сотрудники ГИБДД установили 89 мест концентрации ДТП. Это места, где нарушения правил приводят к авариям с пострадавшими и даже смертельным исходом.

Чтобы привлечь внимание злостных нарушителей к проблеме в полиции придумали новый способ: таким водителям направляют письма с фиксациями нарушений других водителей, повлекших гибель и травмирование людей в ДТП.

Госавтоинспекция надеется, что эти письма будут предупреждением для водителей. Они станут внимательнее и осторожнее на аварийно-опасном участке, и не будут подвергать опасности окружающих его участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU