2020-06-19T20:49:15+03:00
Общество

В поселке Начало Воронежской области неизвестные разрыли песчаный карьер

По сути промышленное производство долгое время не замечали
Олег ИВАНОВ
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В поселке Начало Россошанского района неизвестные разрыли песчаный карьер площадью около 2,5 тысяч кв.м. Видимо, кто-то занимался незаконной разработкой в промышленных масштабах при чем на землях сельскохозяйственного назначения. Остается вопрос: кто?

На проблему не обращали внимания до коллективного обращения жителей Россоши. Они первыми заявили о нарушениях природоохранного законодательства. После этого делом заинтересовалась межрайонная прокуратура.

Материалы проверки отправили в следственные органы. По факту незаконной добычи полезных ископаемых, строительного песка, возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 158 УК РФ. То есть по сути виновников, если найдут и будут судить, то как за кражу.

Пока же ведется следствие. Устанавливаются причастные к преступлению и размер причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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