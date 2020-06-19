В поселке Начало Воронежской области неизвестные разрыли песчаный карьер
В поселке Начало Россошанского района неизвестные разрыли песчаный карьер площадью около 2,5 тысяч кв.м. Видимо, кто-то занимался незаконной разработкой в промышленных масштабах при чем на землях сельскохозяйственного назначения. Остается вопрос: кто?
На проблему не обращали внимания до коллективного обращения жителей Россоши. Они первыми заявили о нарушениях природоохранного законодательства. После этого делом заинтересовалась межрайонная прокуратура.
Материалы проверки отправили в следственные органы. По факту незаконной добычи полезных ископаемых, строительного песка, возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 158 УК РФ. То есть по сути виновников, если найдут и будут судить, то как за кражу.
Пока же ведется следствие. Устанавливаются причастные к преступлению и размер причиненного ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU