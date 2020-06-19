В Воронеже во время генеральной репетиции парада Победы маршрутные автобусы изменят путь
«КП-Врпрнеж» предупреждала, что 20 июня состоится генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В разное время с 19 по 20 июня автомобилистам и даже пешеходам Воронежа придется столкнуться с различными ограничениями.
Теперь же стало известно, что 20 июня движение троллейбусных маршрутов № 7 и №11 будет приостановлено. Также в пресс-службе мэрии сообщили, что несколько десятков автобусов, которые раньше шли, например, по улицам Плехановская, Кирова и Платонова, теперь запустят по альтернативному маршруту. Ознакомиться, как во время генеральной репетиции будет ходить нужный вам автобус, можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU