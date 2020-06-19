За неоплаченные штрафы водителей маршрутных автобусов в Воронеже могут отправить на исправительные работы

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:29:33+03:00

Помните, что горожане могут сообщать о нарушениях ПДД по номерами 260-51-23, 260-52-23

Изменить размер текста: A A

Двум водителям маршрутных автобусов грозят либо арест до 15 суток, либо исправительные работы до 50 часов. Виной тому неоплаченные штрафы (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ). В отношении 40-летнего и 64-летнего жителей областного центра составлены административные материалы.

Один из водителей заверил инспекторов, что вовсе не предполагал, что у него есть два неоплаченных штрафа за нарушение скоростного режима и проезд за стоп-линию. Он пообещал впредь быть внимательнее.

- Многие граждане уже обращали внимание, что на маршрутных автобусах в городе Воронеже имеются таблички: «Нарушаю ПДД-звони в ЦОДД» с указанием телефона горячей линии Центра организации дорожного движения: 260-51-23, 260-52-23. По этим номерам граждане могут незамедлительно реагировать на правонарушения и сообщать о допущенных нарушениях водителями общественного транспорта, - предупредили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU