За неоплаченные штрафы водителей маршрутных автобусов в Воронеже могут отправить на исправительные работы
Двум водителям маршрутных автобусов грозят либо арест до 15 суток, либо исправительные работы до 50 часов. Виной тому неоплаченные штрафы (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ). В отношении 40-летнего и 64-летнего жителей областного центра составлены административные материалы.
Один из водителей заверил инспекторов, что вовсе не предполагал, что у него есть два неоплаченных штрафа за нарушение скоростного режима и проезд за стоп-линию. Он пообещал впредь быть внимательнее.
- Многие граждане уже обращали внимание, что на маршрутных автобусах в городе Воронеже имеются таблички: «Нарушаю ПДД-звони в ЦОДД» с указанием телефона горячей линии Центра организации дорожного движения: 260-51-23, 260-52-23. По этим номерам граждане могут незамедлительно реагировать на правонарушения и сообщать о допущенных нарушениях водителями общественного транспорта, - предупредили в ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU