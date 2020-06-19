2020-06-19T17:29:16+03:00
Звезды

Филармония покажет воронежцам записи эксклюзивных концертов

Послушать Сен-Санса и Бетховена можно в соцсетях филармонии
Ярослав ИВАНОВ
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С 19 июня поклонники музыкального искусства могут послушать запись Пятого фортепианного концерта Сен-Санса в исполнении нашего земляка, участника проекта «Воронежские имена», одного из лучших пианистов своего поколения, победителя IV Международного конкурса имени Скрябина (2008) Георгия Войлочникова. Запись сделали к 185-летию композитора в декабре 2019 года в филармонии - выступление стало одним из самых ярких событий минувшего сезона.

А 21 июня филармония покажет запись Концерта для скрипки с оркестром Бетховена, сделанную в марте 2019 года. Концерт прошел к 250-летию со дня рождения композитора. На коллекционной скрипке Страдивари 1715 года сыграл лауреат XV Международного конкурса имени Чайковского Павел Милюков.

Концерты можно посмотреть в группе филармонии «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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