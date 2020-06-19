2020-06-19T16:28:06+03:00
Происшествия

Онлайн-знакомство с девушкой во время карантина обернулось для воронежца потерей сбережений

Мужчина вначале оплатил несуществующие билеты в театр, а затем перевел деньги «техподдержке»
Олег ИВАНОВ
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32-летний житель Железнодорожного района Воронежа познакомился в социальной сети с девушкой. А где еще сейчас знакомиться, когда вокруг один коронавирус? Новая знакомая убедила мужчину сходить в театр, при этом никого не смущало, что сейчас культурные заведения закрыты на карантин. Девушка прислала ссылку на сайт с билетами.

Воронежцев был уверен, что все контролирует. Ведь он сам выбрал театральную постановку и дистанционно перевел деньги за билеты. Он даже не обратился особого внимания на сбой во время зачисления денег. Мужчина просто продублировал оплату.

Но и тут «удача улыбнулась» воронежцу. С ним связались представители технической поддержки сайта и попросили сообщить персональные данные банковской карты для возврата средств. После этого мужчина потерял уже 80 тысяч рублей. Но настоящее разочарование его ждало позже - новая знакомая удалила свою страницу в соцсети. Пришлось обращаться за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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