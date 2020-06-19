Губернатор согласился упростить воронежским рестораторам оформление летних веранд

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:52:13+03:00

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Губернатор Александр Гусев согласился с предложением воронежских рестораторов упростить оформление документов на летние веранды. Соответствующее поручение он дал мэру Вадиму Кстенину. Вот только открытие веранд в ближайшие дни не состоится, и даже какие-либо предварительные даты пока не озвучены.

Рестораторы не так давно направляли обращение, чтобы добиться отмены арендной платы за землю для летних площадок, которые включают не более 5 столов. Также рестораторы предлагают в этот раз не согласовывать эскизы таких площадок с управлением главного архитектора Воронежа.

Тогда в мэрии отметили, что упрощение процедуры будет проработано в кратчайшие сроки. Упрощен может быть и процесс согласования внешнего вида веранд, но полностью уйти от этого, скорее всего не удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU