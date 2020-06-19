Фестиваль "Воронеж фольклорный" пройдет в онлайн формате

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:25:05+03:00

Участники подготовят мастер-классы и видео с песнями и обрядами

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20 июня стартует третий фестиваль «Воронеж фольклорный». В этом году из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом он пройдет в формате онлайн.

В номинации «Ремесло в радость» умельцы представят мастер-классы по изготовлению изделий декоративно-прикладного творчества. В номинации «Незабытая старина» покажут презентации уголков крестьянского быта, а в номинации «Песенно-обрядовое наследие» участники представят видео календарных или бытовых обрядов с исполнением фольклорных песен. Все материалы фестиваля можно будет посмотреть на сайте Воронежского областного центра народного творчества и кино www.vrnfolk.ru.

На втором этапе фестиваля, с 11 июля по 31 июля, к работе онлайн-проекта подключится экспертная комиссия, которая проведет анализ и обсуждение представленных материалов и определит лауреатов фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU