Фестиваль "Воронеж фольклорный" пройдет в онлайн формате
20 июня стартует третий фестиваль «Воронеж фольклорный». В этом году из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом он пройдет в формате онлайн.
В номинации «Ремесло в радость» умельцы представят мастер-классы по изготовлению изделий декоративно-прикладного творчества. В номинации «Незабытая старина» покажут презентации уголков крестьянского быта, а в номинации «Песенно-обрядовое наследие» участники представят видео календарных или бытовых обрядов с исполнением фольклорных песен. Все материалы фестиваля можно будет посмотреть на сайте Воронежского областного центра народного творчества и кино www.vrnfolk.ru.
На втором этапе фестиваля, с 11 июля по 31 июля, к работе онлайн-проекта подключится экспертная комиссия, которая проведет анализ и обсуждение представленных материалов и определит лауреатов фестиваля.
ИСТОЧНИК KP.RU