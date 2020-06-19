Очередь из нескольких сотен воронежцев к чудотворной иконе разошлась только после приезда полиции

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:00:21+03:00

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Вечером 18 июня у Дворца Культуры имени Кирова несколько сотен воронежцев выстроились в очередь, чтобы прикоснуться к иконе Божьей Матери «Умиление» Локотская или хотя бы увидеть ее.

Икона явилась своим чудотворением в одной благочестивой семье поселка Локоть Брянской области, бывшем имении Великого Князя Михаила Романова, брата царя Николая II. В 1999 году образ замироточил.

Однако, как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД, большое скопление людей заметил проезжавший мимо начальник одного из отделов. Он сообщил организаторам, что в нашем регионе действую ограничения в связи с коронавирусом. Стоит отдать должное, что участники не стали спорить и после этого сразу же разъехались.

В Воронежской епархии сообщили, что никакого отношения к организации данного события не имеют.

На сайте, посвященном истории образа Божьей Матери «Умиление» Локотская, отслеживается место пребывания иконы. Например, в марте она целую неделю была в Москве, однако далее о ее переезде куда-либо не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU