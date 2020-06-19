2020-06-19T14:42:51+03:00
Происшествия

В Старом Осколе задержали разбойника, полгода назад избившего и ограбившего воронежца на Московском проспекте

Установить его личность помогли записи камер видеонаблюдения
Ярослав ИВАНОВ
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Спустя полгода оперативники задержали разбойника, напавшего на воронежца.

Инцидент произошел в январе: ночью на Московском проспекте к 22-летнему прохожему подошла компания из четверых мужчин, один из них неожиданно ударил парня несколько раз по голове. Пока потерпевший был без сознания, напавший обчистил его карманы. Парень лишился денег и телефона и попал в больницу с травмами.

Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили автомобиль ВАЗ-2105, на котором уехала компания, установили личность подозреваемого. Ранее судимого 18-летнего жителя Белгородской области задержали по месту жительства в Старом Осколе. За разбой ему грозит до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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