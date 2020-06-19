Во время генеральной репетиции парада Победы в Воронеже перекроют улицы для автомобилистов и пешеходов

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:52:37+03:00

Так что даже если вы будете без машины, пройти в это время будет затруднительно

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20 июня состоится генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - проведение самого мероприятия окончательно подтвердили. До этого репетиции уже проходили с 15 на 16 июня и с 17 на 18 июня.

Как вы понимаете, генеральная рецепция с участием механизированной колонны сопряжена с рядом ограничений. Так, с 18:00 19 июня до 12:00 20 июня будет запрещена парковка автомобилей на улицах Плехановской, Кирова и Платонова.

С 21:00 19 июня и до 12:00 20 июня уже будет закрыто движение по улице Плехановской (от улицы Донбасской до улицы Кольцовской и от улицы Кольцовской до улицы Пушкинской), и по проезду между домами №25 и №27 и №27 и №29 по улице Плехановской.

20 июня с 7:00 до 12:00 перекроют Театральный проезд (от площади Ленина до улицы Пушкинской). А также выезд из двора дома №5 по площади Ленина на улицу Кирова и проезд между домами №8 и №9 по площади Ленина в сторону улицы Пушкинской.

Также 20 июня с 8:00 до 12:00 закроют движение на улицах Плехановской (от улицы Пушкинской до Университетской площади); Кирова (от площади Ленина до улицы 20-летия Октября); Платонова (от площади Ленина до Университетской площади); Большой Стрелецкой (от Петровской набережной до улицы Станкевича);

А с 21:00 19 июня до 12:00 20 июня светофоры на улице Средне-Московский будут переведены в режим «мигания желтого сигнала».

В целом же воронежцам рекомендуют воздержаться от посещения репетиции парада - все-таки еще действует режим самоизоляции.

Так, 20 июня в период с 08:00 до 12:00 будет недоступна для прохода пешеходная часть улицы Плехановской: от площади Заставы до Университетской площади. Магазины в зоне репетиции, скорее всего, откроются после завершения тренировки.

ИСТОЧНИК KP.RU