2020-06-19T13:16:26+03:00
Общество

В Воронежской области на выходных пройдут массовые проверки водителей

50 экипажей ДПС будут останавливать машины в Павловском, Лискинском и Острогожском районах
Ярослав ИВАНОВ
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Водителей Воронежской области предупреждают! В выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки по выявлению грубых нарушений ПДД. Будут ловить не только пьяных.

- Особое внимание инспекторы уделят управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, а также детскому дорожно-транспортному травматизму. В связи с окончанием учебного года и стабилизацией эпидемиологической обстановки дети стали проводить на улице значительное количество времени. Причинами большинства ДТП являются безответственность взрослых участников дорожного движения, перевозка детей-пассажиров без кресел, а также отсутствие контроля за передвижением несовершеннолетних пешеходов, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области. - С водителями, следующими к местам проведения отдыха, также будут проводить профилактические беседы.

Проверки пройдут в Павловском, Лискинском и Острогожском районах области. В них примут участие порядка 50 экипажей ДПС.

Напоминаем, что тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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