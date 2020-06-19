В Воронежской области на выходных пройдут массовые проверки водителей

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:16:26+03:00

50 экипажей ДПС будут останавливать машины в Павловском, Лискинском и Острогожском районах

Изменить размер текста: A A

Водителей Воронежской области предупреждают! В выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки по выявлению грубых нарушений ПДД. Будут ловить не только пьяных.

- Особое внимание инспекторы уделят управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, а также детскому дорожно-транспортному травматизму. В связи с окончанием учебного года и стабилизацией эпидемиологической обстановки дети стали проводить на улице значительное количество времени. Причинами большинства ДТП являются безответственность взрослых участников дорожного движения, перевозка детей-пассажиров без кресел, а также отсутствие контроля за передвижением несовершеннолетних пешеходов, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области. - С водителями, следующими к местам проведения отдыха, также будут проводить профилактические беседы.

Проверки пройдут в Павловском, Лискинском и Острогожском районах области. В них примут участие порядка 50 экипажей ДПС.

Напоминаем, что тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU