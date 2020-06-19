В июле завершится перевозка троллейбусов из Москвы в Воронеж

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:04:53+03:00

Машины не новые, но должны быть в хорошем состоянии Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

На данный момент в наш город привезли уже 9 машин

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18 июня в Воронеж доставили очередную партию троллейбусов из Москвы. Первые машины «Мосгортранса» были замечены у нас в городе 9 июня. Эти троллейбусы 2003 – 2007 годов выпуска удалось получить безвозмездно - заплатить нужно было только за перевозку

Общее число переданного в Воронеж транспорта уже достигло уже девяти. Специалисты «Воронежпассажиртранса» ожидают доставку оставшейся части машин, это произойдет в июне-июле. После проведут комплексную диагностику подвижного состава.

- Подвижной состав находится в исправном состоянии – троллейбусы прошли капремонт и были сняты с линии в 2019 году, после принятия решения о передаче. Отправной точкой работы по получению безрельсового электротранспорта, бывшего в эксплуатации в Москве, для использования его на улицах Воронежа стала идея представителей общественности, которую поддержали администрации города и области. В дальнейшем электротранспорт пройдет процедуру постановки на учет и будет выпущен на улицы города, - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU