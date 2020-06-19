В выходные воронежцев ждут жара и дожди

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:23:37+03:00

А в пятницу возможна гроза

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Настоящая летняя погода ждет воронежцев в выходные.

Сегодня, в пятницу 19 июня, днем температура воздуха поднимется до 30 градусов, возможен небольшой дождь и гроза, сообщили синоптики Воронежского гидрометцентра.

В субботу, 20 июня, ночью пройдет небольшой дождь, днем будет переменная облачность, будет душно, до +32°.

В воскресенье, 21 июня, днем до +30 градусов и дождь.

Хороших выходных! Не забывайте маску и мойте чаще руки.

ИСТОЧНИК KP.RU