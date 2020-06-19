2020-06-19T11:23:42+03:00
Политика

Воронежские военные поздравили старейшего ветерана медслужбы любимой песней

Сам Аркадий Королицкий подыграл исполнителям на пианино
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Аркадий Королицкий и сотрудники госпиталя.Аркадий Королицкий и сотрудники госпиталя.Фото: Пресс-служба Западного военного округа
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Сотрудники 416 военного госпиталя и коллектив военного оркестра танкового полка Западного военного округа поздравили ветеранов медслужбы с Днем медицинского работника.

Аркадий Михайлович работал хирургом. Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Аркадий Михайлович работал хирургом.Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Старейшему воронежскому военврачу, подполковнику Аркадию Королицкому сделали музыкальный сюрприз – работники госпиталя исполнили песню «Темная ночь». Аккомпанировал им на пианино сам Аркадий Михайлович. После этого 90-летнему врачу-хирургу вручили цветы и памятные подарки.

Торжество ко Дню медработника. Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Торжество ко Дню медработника.Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Кроме того, на аллее славы «Наши отцы-командиры» прошел плац-концерт военного оркестра. Музыкальные номера сопровождались танцами и перестроениями военнослужащих. Кстати, на этой аллее увековечены имена 13 начальников госпиталя - офицеров, которые возглавляли учреждение с 1944 года по настоящее время. Там же установлен памятник армейским врачам в виде скрещенных сердец и рук медиков. Его сделали на пожертвования ветеранов и сотрудников. Автор идеи – нынешний руководитель госпиталя Юрий Черенков.

Тот самый памятник. Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Тот самый памятник.Фото: Пресс-служба Западного военного округа

СПРАВКА «КП»:

416 военный госпиталь Западного военного округа - базовый многопрофильный госпиталь центрального направления. Его филиалы расположены в Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой и Орловской областях. Ежегодно лечение проходят более 13 тысяч военнослужащих и членов их семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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