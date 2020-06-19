У воронежцев просят помощи на спасение сбитого машиной лисенка
Воронежский Центр охраны животных «Наша природа» просит воронежцев о помощи в спасении лисенка. Его принесли в центр неравнодушные люди. Как предположили специалисты, малыш попал под машину. Лисенок был настолько слаб и истощен, что даже рассматривался вариант усыпления. Но потом волонтеры решили бороться за маленькую жизнь.
- После рентгена стало ясно, что позвоночник цел, но сломаны две лапы. Малыш не агрессивен, ест и пьёт, хотя очень худенький, - рассказали в Центре. - Первую операцию сделали 18 июня, в среду будут оперировать вторую лапу.
Ветеринары рассказали, что операция прошла успешно и рыжик набирается сил. Но для дальнейшего лечения и покупки корма нужны деньги, которых у некоммерческого Центра нет. Волонтеры будут рады любой сумме пожертвования. Деньги можно перевести на счет АНО «Наша природа»:
ИНН 3663143425
Номер счета 40703810013000001618
БИК 042007681
Корр. Счет 30101810600000000681
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК
Назначение: "пожертвование на осуществление уставной деятельности организации"
Другие способы перечисления можно найти на странице Центра в соцсети «Вконтакте».
Здесь же - отчеты о расходовании пожертвований.
ИСТОЧНИК KP.RU