2020-06-19T11:02:25+03:00
Общество

У воронежцев просят помощи на спасение сбитого машиной лисенка

У малыша сломаны две лапы
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Центра "Наша природа"Фото Центра "Наша природа"
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Воронежский Центр охраны животных «Наша природа» просит воронежцев о помощи в спасении лисенка. Его принесли в центр неравнодушные люди. Как предположили специалисты, малыш попал под машину. Лисенок был настолько слаб и истощен, что даже рассматривался вариант усыпления. Но потом волонтеры решили бороться за маленькую жизнь.

- После рентгена стало ясно, что позвоночник цел, но сломаны две лапы. Малыш не агрессивен, ест и пьёт, хотя очень худенький, - рассказали в Центре. - Первую операцию сделали 18 июня, в среду будут оперировать вторую лапу.

Ветеринары рассказали, что операция прошла успешно и рыжик набирается сил. Но для дальнейшего лечения и покупки корма нужны деньги, которых у некоммерческого Центра нет. Волонтеры будут рады любой сумме пожертвования. Деньги можно перевести на счет АНО «Наша природа»:

ИНН 3663143425

Номер счета 40703810013000001618

БИК 042007681

Корр. Счет 30101810600000000681

Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК

Назначение: "пожертвование на осуществление уставной деятельности организации"

Другие способы перечисления можно найти на странице Центра в соцсети «Вконтакте».

Здесь же - отчеты о расходовании пожертвований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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