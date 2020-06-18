В Воронеже окончательно подтвердили проведение Парада Победы

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:25:30+03:00

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Губернатор Александр Гусев подтвердил проведение Парада Победы в Воронеже 24 июня. Как сообщили в правительстве региона, торжество пройдет с соблюдением всех мер безопасности против распространения коронавируса, о которых оперштаб сообщит ближе к дате.

Напомним, в Параде Победы в Воронеже будут участвовать более трех тысяч военнослужащих (в их числе впервые будут 103 женщины-гвардейцы) и около 110 единиц вооружения, военной и специальной техники. Торжественное шествие пройдет по площади Ленина. Уже известно, что в параде примут участие ветераны, которым накануне бесплатно сделают тест на коронавирус.

Ограничивать количество зрителей не планируется, но для их безопасности на прилегающих к месту проведения парада улицах нанесут специальную разметку, которую после праздника смоют. Однако традиционного праздничного салюта в Воронеже не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU