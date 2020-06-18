В Воронеже на обработку подъездов от коронавируса израсходовали 14 тонн дезсредств

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:19:02+03:00

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Обработка воронежских подъездов дезсредствами с целью профилактики коронавируса продолжается три месяца, с 19 марта. За это время, по подсчетам коммунальных служб, израсходовали 13 800 килограммов сухого дезсредства.

- Для сотрудников закупили больше 200 опрыскивателей, 600 защитных костюмов, больше 7 тысяч перчаток, 4 тысячи респираторов и около тысячи специальных, пластиковых очков, - рассказали в Пресс-центре ЖКХ.

Кроме этой, ежедневной, обработки подъездов сотрудники УК выполнили около 6 тысяч заявок воронежцев с подписанием актов.

- тСотрудники УК трудятся 6 дней в неделю: с понедельника по субботу включительно. Если этого требует ситуация, выходят на работу также в праздничные и выходные дни. Дезинфекция одного подъезда занимает 15-20 минут. Баллон с хлорсодержащим раствором весит около 10 кг. Концентрация используемого раствора безопасна для жителей и домашних животных, - пояснили в Пресс-центре ЖКХ. – При этом большинство дворников и уборщиц – люди предпенсионного возраста. И именно они сегодня противостоят распространению инфекции в многоквартирных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU