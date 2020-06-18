Под Воронежем пропала без вести пенсионерка

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:51:22+03:00

Женщина вышла из своего дома рано утром и больше ее не видели

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Поисковики из отряда «Лиза Алерт» просят жителей Воронежской области помочь в розыске пропавшей Марковой Надежды Андреевны, 69 лет. Пенсионерка ушла из своего дома, расположенного в с. Гремячье Хохольского района в 6 часов утра 18 июня. С тех пор ее больше не видели.

Приметы Надежды Андреевны: рост: 150 см, телосложение xудощавое, глаза серо-голубые, волосы седые, до плеч.

Была одета в светло-голубую футболку, бриджи в цветочек, сланцы сиреневого цвета.

Если вызнаете, где она может находиться, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU