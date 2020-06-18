Под Воронежем пропала без вести пенсионерка
Женщина вышла из своего дома рано утром и больше ее не видели
фото со странрцы сообщества "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Воронежа" в ВК
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Поисковики из отряда «Лиза Алерт» просят жителей Воронежской области помочь в розыске пропавшей Марковой Надежды Андреевны, 69 лет. Пенсионерка ушла из своего дома, расположенного в с. Гремячье Хохольского района в 6 часов утра 18 июня. С тех пор ее больше не видели.
Приметы Надежды Андреевны: рост: 150 см, телосложение xудощавое, глаза серо-голубые, волосы седые, до плеч.
Была одета в светло-голубую футболку, бриджи в цветочек, сланцы сиреневого цвета.
Если вызнаете, где она может находиться, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU