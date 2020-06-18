В Воронеже жителям 20-ти улиц отключат горячую воду

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:03:48+03:00

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Бригады воронежского филиала «Квадры» обнаружили дефект на магистральном трубопроводе в районе дома №66 по улице 20-летия Октября в Ленинском районе. Для проведения ремонта придется до конца дня 18 июня отключить горячую воду жителям домов, находящихся на этой ветке.

Вот их список:

- №№, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а по ул. Челюскинцев;

- №№ 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91 по ул. 20 лет Октября;

- №№ 2, 65 по ул. Гродненская;

- №№, 1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5 по ул. Ворошилова,

- №№ 10, 12, 15 по ул. Краснознамённая;

- № 7 по ул. Платонова;

- №№ 10, 31 по ул. Свободы;

- № 70 по ул. Кольцовская;

- №№ 6, 21, 27 по ул. Куцыгина;

- №№ 17, 27, 60 по ул. Красноармейская;

- №№ 38, 40 по ул. Станкевича;

- №№ 8, 10, 22, 24 по ул. Кирова;

- №№ 41, 45 по ул. Пушкинская;

- №№ 24а, 25б, 34, 33е по ул. Ф.Энгельса;

- № 15 по ул. Комиссаржевской;

- №№ 74, 76, 98 по ул. К.Маркса;

- №№ 7, 16а по ул. Никитинская;

- №№ 34 по ул. Студенческая;

- №№ 45а по ул. К.Маркса,

- №№ 15, 31, 41а по ул. 25-го Октября;

- № 20д по ул. Б. Стрелецкая.

Администрация компании приносит воронежцам извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU