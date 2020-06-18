В Воронеже жителям 20-ти улиц отключат горячую воду
Бригады воронежского филиала «Квадры» обнаружили дефект на магистральном трубопроводе в районе дома №66 по улице 20-летия Октября в Ленинском районе. Для проведения ремонта придется до конца дня 18 июня отключить горячую воду жителям домов, находящихся на этой ветке.
Вот их список:
- №№, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а по ул. Челюскинцев;
- №№ 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91 по ул. 20 лет Октября;
- №№ 2, 65 по ул. Гродненская;
- №№, 1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5 по ул. Ворошилова,
- №№ 10, 12, 15 по ул. Краснознамённая;
- № 7 по ул. Платонова;
- №№ 10, 31 по ул. Свободы;
- № 70 по ул. Кольцовская;
- №№ 6, 21, 27 по ул. Куцыгина;
- №№ 17, 27, 60 по ул. Красноармейская;
- №№ 38, 40 по ул. Станкевича;
- №№ 8, 10, 22, 24 по ул. Кирова;
- №№ 41, 45 по ул. Пушкинская;
- №№ 24а, 25б, 34, 33е по ул. Ф.Энгельса;
- № 15 по ул. Комиссаржевской;
- №№ 74, 76, 98 по ул. К.Маркса;
- №№ 7, 16а по ул. Никитинская;
- №№ 34 по ул. Студенческая;
- №№ 45а по ул. К.Маркса,
- №№ 15, 31, 41а по ул. 25-го Октября;
- № 20д по ул. Б. Стрелецкая.
Администрация компании приносит воронежцам извинения за временные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU