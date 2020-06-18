В Воронеж организуют второй спецрейс для туристов, застрявших из-за коронавируса в Армении

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:55:06+03:00

В первый раз из Еревана прилетели 109 пассажиров

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В Воронеж организуют второй спецрейс из Еревана для наших соотечественников, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса. Вылет самолета NGT747 состоится 23 июня в 16:00 по местному времени.

До этого уже был спецрейс. Тогда привезли 109 пассажиров – ни у кого из них не было температуры или признаков ОРВИ. Пассажиров сразу же распределили.

Новый перелет возможен только для граждан России из 19 регионов. Зарегистрироваться могут те, кто проживает в Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской областей, Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской, Нижегородской, Республики Мордовия, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Калининградской областях.

Для регистрации на рейс необходимо заполнить заявление на портале госуслуг. Если вашего рейса нет в выпадающем списке по ссылке, значит регистрация еще не открылась или уже закончилась.

ИСТОЧНИК KP.RU