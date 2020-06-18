2020-06-18T13:55:06+03:00
Общество

В Воронеж организуют второй спецрейс для туристов, застрявших из-за коронавируса в Армении

В первый раз из Еревана прилетели 109 пассажиров
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Для регистрации на рейс необходимо заполнить заявление на портале госуслугДля регистрации на рейс необходимо заполнить заявление на портале госуслугФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В Воронеж организуют второй спецрейс из Еревана для наших соотечественников, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса. Вылет самолета NGT747 состоится 23 июня в 16:00 по местному времени.

До этого уже был спецрейс. Тогда привезли 109 пассажиров – ни у кого из них не было температуры или признаков ОРВИ. Пассажиров сразу же распределили.

Новый перелет возможен только для граждан России из 19 регионов. Зарегистрироваться могут те, кто проживает в Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской областей, Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской, Нижегородской, Республики Мордовия, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Калининградской областях.

Для регистрации на рейс необходимо заполнить заявление на портале госуслуг. Если вашего рейса нет в выпадающем списке по ссылке, значит регистрация еще не открылась или уже закончилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на обработку подъездов от коронавируса израсходовали 14 тонн дезсредств
Житель Воронежской области, любивший ночевать в чужих домах, попался на краже велосипеда
Под Воронежем пропала без вести пенсионерка
В Воронеже жителям 20-ти улиц отключат горячую воду
На фотоловушку Воронежского заповедника попала семейка резвых кабанов
В Воронеж организуют второй спецрейс для туристов, застрявших из-за коронавируса в Армении
В Воронеже охранник завода и его сообщник украли более полтонны меди
УК в Воронежской области грозит штраф за собрание, проведенное в разгар эпидемии
В Воронежской области самая низкая смертность от коронавируса среди топ-15 регионов по заражению
Жительница Воронежа за 280 тысяч установила «программу удаленного доступа»
Бывшему воронежскому таможеннику дали условный срок за вымогательство
Под Воронежем иномарка врезалась в ограждение: пострадали три человека
В Воронеже мотоциклист сбил 16-летнего подростка на «зебре» и скрылся
В Воронежской области еще один человек умер от коронавируса
В Воронежской области еще 219 человек победили коронавирус