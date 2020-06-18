В Воронеже охранник завода и его сообщник украли более полтонны меди

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:47:32+03:00

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В Воронеже будут судить сотрудника ЧОПа и его сообщника. Мужчина работал охранником на Воронежском тепловозоремонтном заводе. В одно из своих дежурств он заметил в цеху по ремонту тяговых двигателей лом меди.

Дождавшись ночной смены, охранник проник в цех и собрал недешевый цветной металл. Вышло у него на семь мешков. Затем очевидно не слабый мужчина перекинул все это добро через забор на территорию заброшенного ПТУ.

В следующем пункте спецоперации к нему подключился безработный товарищ. По звонку от друга-охранника воронежец подъехал к ПТУ и отвез добро подальше от места преступления. В итоге приятели сдали в пункт приема цветного металла 600 кг меди. Вырученные деньги они поделили между собой.

- В отношении граждан возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование по нему завершено, материалы переданы в суд, - рассказали в Юго-Восточном линейном управлении МВД России на транспорте.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАПОМИНАЮТ!

Если с вами что-то случилось в пути или на вокзале, если вы стали очевидцем преступления, либо в отношении вас совершено противоправное деяние, об незамедлительно следует сообщить по телефонам: 8 (473)265–68–74 - Юго-Восточное ЛУ МВД России на транспорте, «Телефон доверия» УТ МВД России по ЦФО: 8 (499)266-94-05.

Органы внутренних дел обязаны принимать устные и письменные заявления граждан, сообщения общественных формирований, а также учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц о любом совершенном или готовящемся преступлении или о происшествии, требующем проверочных действий. Также сообщения могут быть переданы любым видом связи: по телефону, факсу, в виде электронного документа. Заявления и сообщения о преступлениях принимаются независимо от места и времени их совершения.

Действия сотрудников органов внутренних дел на транспорте на территории Воронежской области можно обжаловать в вышестоящей организации, УТ МВД России по Центральному федеральному округу, по телефонам 8 (499) 264 68 34, по телефону доверия 8 (499) 2669405, начальнику Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте (телефон 8(473) 2654763, Воронежскому транспортному прокурору (телефон 8(473)2527308), Центральный районный суд Воронежа (8(473) 2356745).

ИСТОЧНИК KP.RU