2020-06-18T12:39:39+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа за 280 тысяч установила «программу удаленного доступа»

Под таким предлогом ее обманули мошенники
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мошенники за сутки дистанционно обманули 11 жителей Воронежской области на общую сумму более полутора миллиона рублей. Одной из потерпевших стала 47-летняя жительница Железнодорожного района Воронежа. Ей на телефон позвонил человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он убедил собеседницу, что с ее карты списываются деньги и предложил установить программу удаленного доступа для защиты средств. Женщина сообщила злоумышленнику пароли, которые пришли ей в СМС-сообщениях, и свои персональные данные. Получив таким образом доступ к счету потерпевшей, неизвестный снял с карты 280 тысяч рублей, а потом повесил трубку.

В рамках возбужденного уголовного дела по статье «мошенничество» полицейские ищут подозреваемых. А всем воронежцам напоминают о необходимости проявлять бдительность, не сообщать свои личные данные неизвестным лицам, тщательно проверять любую, поступающую информацию от незнакомых граждан, в том числе на страницах сети Интернет, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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