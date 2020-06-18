Бывшему воронежскому таможеннику дали условный срок за вымогательство

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:15:25+03:00

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Как выяснилось в ходе следствия, вымогательство имело место в августе и октябре прошлого года. Тогда сотрудники оперативно-розыскного отдела таможни проводили в Воронеже проверку торговых павильонов. У двух предпринимателей нарушений не нашли, но просто так проверяющие уходить не захотели.

- Сотрудники таможни потребовали от них деньги и часть имущества под видом «положительного» решения по результатам таможенных проверок и не изъятия товаров. В итоге общая сумма причиненного предпринимателям ущерба составила 212 540 рублей, - сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.

В отношении бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Воронежской таможни советский районный суд вынес довольно мягкий приговор - судья приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года шесть месяцев. Смягчающими обстоятельствами стали данные о личности подсудимого и соблюдение условий досудебного соглашения о сотрудничестве. Приговор пока не вступил в законную силу.

- Расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника оперативно-розыскного отдела Воронежской таможни продолжается, - отметили в транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU