2020-06-18T10:28:11+03:00
Происшествия

Этой ночью воронежским пожарным пришлось дважды выезжать в Советский район

Там горели жилые дома, есть пострадавшие
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото с тушения пожара, предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.Фото с тушения пожара, предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.
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Эта ночь выдалась горячей в прямом смысле слова для жителей двух домов в Советском районе Воронежа. Как сообщает МЧС, сначала пожарным пришлось выезжать на улицу Краснозвездную. Вызов поступил почти в пять утра из многоквартирного дома. Возгорание произошло на втором этаже. В результате пожар повредил в квартире домашние вещи на площади в четыре квадратных метра. Пострадал один человек.

А затем не прошло и часа, как из того же района снова поступил вызов, но уже с улицы Жигулевской. На сей раз пожарным пришлось тушить двухквартирный жилой дом. Огонь успел повредить комнату, прихожую и оконные рамы. Ликвидировали возгорание в 06.15. К сожалению, и здесь пострадал один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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