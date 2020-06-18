2020-06-18T08:14:36+03:00
Общество

В Воронежской области стало больше крупного рогатого скота

И коровы начали лучше доиться
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото из архива "КП", автор Виталий Карнаух.Фото из архива "КП", автор Виталий Карнаух.
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По данным Воронежстата за пять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого на 11,4% выросло поголовье крупного рогатого скота во всех категориях и составило 350,5 тысяч голов.

Стали лучше доиться коровы: на одну буренку в среднем за пять месяцев приходится 3173 кг (увеличение на 35 кг). Крупнейшие производители - «ЭкоНиваАгро», «Молвест» и ГК «Дон-Агро».

Также с января по май в регионе произвели 20,8 тысяч тонн крупного рогатого скота на убой, что в полторы тысячи тонн выше показателей прошлого года. Помимо этого, в области приросло поголовье свиней: оно составило 126,9 тысяч тонн (плюсом в 12,5 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом 2019-го).

ИСТОЧНИК KP.RU

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