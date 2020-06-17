На воронежской набережной «Лада Гранта» врезалась в столб: водитель погиб
Авария, лишившая жизни воронежца, произошла 17 июня в 18.55. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 64-летний местный житель на «Ладе Гранте» двигался по набережной Массалитинова в направлении Чернавского моста. Однако у дома №3 врезался в световую опору. Мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Мужчина скончался до прибытия медиков.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
Еще одно смертельное ДТП случилось в Павловском районе. На 671 км трассы М4 - «Дон» столкнулись «Тойота Ипсум» и грузовик «Скания». Погибла 60-летняя жительница Лискинского района. Водители не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU