В Воронеже ремонтник украл у продавщицы киоска украшения, когда чинил холодильник

17 Июнь 2020 2020-06-17T19:07:58+03:00

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Полицейские вернули воронежской продавщице украденные украшения. 42-летняя сотрудница павильона быстрого питания в Советском районе лишилась ювелирки в мае. Продавщица, приходя на работу, снимала украшения и прятала их рядом с холодильным оборудованием. И вдруг после окончания смены не обнаружила золота. Женщина оценила ущерб в 25 тысяч рублей.

Оперативники определили круг лиц, имевших доступ в помещение торгового павильона. Оказалось в тот день в павильон приходил сотрудник сервисной службы, производивший ремонт холодильника. 47-летнего воронежца задержали, в отделе полиции он признался, что во время ремонта увидел спрятанные украшения и забрал их. Украшения изъяли. Мужчине грозит за кражу до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU