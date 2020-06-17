2020-06-17T18:25:52+03:00
Общество

В Воронеже пустят два новых автобусных маршрута

Один пойдет от Чапаева до ремонтного трамвайно-троллейбусного завода, другой - от 9 января на Левый берег
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 июня в городском управлении транспорта на заседании комиссии по изменению муниципальных маршрутов приняли решение об организации в Воронеже двух новых автобусных маршрутов.

Один из них, с учетом обращений жителей, проследует от остановки «Улица Чапаева» по улицам Чапаева, Краснознамённой, Моисеева, Кирова, площади Ленина, улицам Плехановской, Фридриха Энгельса (в обратном направлении - Никитинской), Мира, Кольцовской, проспекту Революции, улицам Урицкого, Транспортной и 45-й Стрелковой Дивизии до остановки «ВРТТЗ».

Второй маршрут начнется от остановки «Филиал стоматологической поликлиники № 6», пройдет по улицам 9 Января, Беговой, Новгородской, Хользунова (в обратном направлении - Беговой), Московскому проспекту, улицам Плехановской, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, Северному мосту, улице Остужева, Ленинскому проспекту, улицам Димитрова, Ильюшина, Шидловского - до остановки «мкр. Озерки».

- Создание дополнительных трасс движения общественного транспорта пройдет в рамках поэтапного внедрения новой маршрутной сети, разработанной в конце 2019-го года РосдорНИИ. В тестовом режиме на эти маршруты выйдут машины малого класса. В настоящее время управление транспорта ищет перевозчиков, готовых предоставить подвижной состав. После соблюдения всех необходимых процедур и присвоения маршрутам номеров автобусы выпустят на линию, - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже ремонтник украл у продавщицы киоска украшения, когда чинил холодильник
В Воронеже пустят два новых автобусных маршрута
Попавшийся на пьяной езде и взятке житель Воронежской области заплатит 90 тысяч штрафов
С 17 на 18 июня в Воронеже будут ремонтировать девять улиц
Воронежцев приглашают зажечь «Свечу памяти» онлайн
В Воронежской области пьяного угонщика остановил бетонный блок
В Воронежской области медицинская организация скрывала информацию о платных услугах
В Воронежской области пенсионеру незаконно отказали в присвоении звания "Ветеран труда"
Воронежец купил билеты в черноморский пансионат на сайте мошенников
Владимир Нетёсов: «Сегодня Воронежская область может предложить любому инвестору условия для эффективной реализации проектов»
В Воронеже рецидивист вломился в квартиру и избил хозяина, отомстив за знакомую
Мэрии Воронежа одобрили федеральное финансирование строительства мегашколы
В Воронеже в прошлом году полностью расселили девять аварийных домов
Здания вокруг воронежского парка «Орленок» капитально отремонтируют, сохранив их исторический вид
Работающая в «ковидном» стационаре воронежская медсестра показала, как выглядит после 9-часовой смены
Самые масштабные дорожные проекты мэрии Воронежа-2019: новая схема общественного транспорта и реконструкция путепровода
Экс-главу сельского поселения Воронежской области оштрафовали на миллион рублей
В ночь с 17 на 18 июня из-за репетиции парада в Воронеже перекроют Плехановскую
Жителю Воронежской области грозит до 4 лет за организацию наркопритона
Воронежцы делают «сердечные» селфи
Экс-вице-мэру Воронежа, обвиняемому во взятке, продлили домашний арест
В Воронежской области вновь объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту
За полгода в теплосети Воронежа инвестор вложил более 450 миллионов рублей
В Центральном парке Воронежа установят шлагбаум и КПП
В столкновении двух "Газелей" под Воронежем пострадали три человека
Мэрии Воронежа в прошлом году удалось снизить долговую нагрузку на бюджет
Показатели для снятия ограничений в Воронежской области приближаются к норме