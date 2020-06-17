В Воронеже пустят два новых автобусных маршрута

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:25:52+03:00

Один пойдет от Чапаева до ремонтного трамвайно-троллейбусного завода, другой - от 9 января на Левый берег

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17 июня в городском управлении транспорта на заседании комиссии по изменению муниципальных маршрутов приняли решение об организации в Воронеже двух новых автобусных маршрутов.

Один из них, с учетом обращений жителей, проследует от остановки «Улица Чапаева» по улицам Чапаева, Краснознамённой, Моисеева, Кирова, площади Ленина, улицам Плехановской, Фридриха Энгельса (в обратном направлении - Никитинской), Мира, Кольцовской, проспекту Революции, улицам Урицкого, Транспортной и 45-й Стрелковой Дивизии до остановки «ВРТТЗ».

Второй маршрут начнется от остановки «Филиал стоматологической поликлиники № 6», пройдет по улицам 9 Января, Беговой, Новгородской, Хользунова (в обратном направлении - Беговой), Московскому проспекту, улицам Плехановской, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, Северному мосту, улице Остужева, Ленинскому проспекту, улицам Димитрова, Ильюшина, Шидловского - до остановки «мкр. Озерки».

- Создание дополнительных трасс движения общественного транспорта пройдет в рамках поэтапного внедрения новой маршрутной сети, разработанной в конце 2019-го года РосдорНИИ. В тестовом режиме на эти маршруты выйдут машины малого класса. В настоящее время управление транспорта ищет перевозчиков, готовых предоставить подвижной состав. После соблюдения всех необходимых процедур и присвоения маршрутам номеров автобусы выпустят на линию, - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU