С 17 на 18 июня в Воронеже будут ремонтировать девять улиц
Мэрия сообщила о перечне улиц, где с 17 на 18 июня планируются дорожные работы:
- на Беговой ночью собираются на съездах делать верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона,
- на Ленинградской ночью будут устанавливать бортовой камень,
- на Войкова днем будут фрезеровать асфальт,
- на 40 лет Октября, на Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова), в переулке Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина) днем будут делать съезды и парковочные карманы,
- на Майской (от дома №11 до дома №42) днем нанесут горизонтальную дорожную разметку,
- на проспекте Революции днём собираются поднимать горловины колодцев, демонтировать старый бортовой камень и устанавливать новый,
- на Ростовской днем будут фрезеровать асфальт, ночью - делать верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Автомобилистам необходимо отказаться от парковки машин в зонах работ.
ИСТОЧНИК KP.RU