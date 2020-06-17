С 17 на 18 июня в Воронеже будут ремонтировать девять улиц

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:16:05+03:00

Автомобилистам нужно продумать парковку на этих участках

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Мэрия сообщила о перечне улиц, где с 17 на 18 июня планируются дорожные работы:

- на Беговой ночью собираются на съездах делать верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона,

- на Ленинградской ночью будут устанавливать бортовой камень,

- на Войкова днем будут фрезеровать асфальт,

- на 40 лет Октября, на Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова), в переулке Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина) днем будут делать съезды и парковочные карманы,

- на Майской (от дома №11 до дома №42) днем нанесут горизонтальную дорожную разметку,

- на проспекте Революции днём собираются поднимать горловины колодцев, демонтировать старый бортовой камень и устанавливать новый,

- на Ростовской днем будут фрезеровать асфальт, ночью - делать верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Автомобилистам необходимо отказаться от парковки машин в зонах работ.

ИСТОЧНИК KP.RU