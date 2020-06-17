Воронежцев приглашают зажечь «Свечу памяти» онлайн
Акция «Свеча памяти», которая традиционно проходила 22 июня, в День памяти и скорби, в этом году из-за коронавируса состоится в онлайн режиме. Зажечь свечу можно на сайте Деньпамяти.рф уже сейчас – акция стартовала два дня назад и продлится по 22 июня включительно.
Организаторы сообщили, сколько свечей в ходе акции будет зажжено на сайте, столько средств выделят на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны – из расчета 1 виртуальная свеча = 1 рубль. Средства направят на оказание медицинской помощи ветеранам.
22 июня в 12.15 пройдет Всероссийская минута молчания. Ее предварит вступительным словом легендарный диктор Игорь Кириллов.
ИСТОЧНИК KP.RU