Воронежцев приглашают зажечь «Свечу памяти» онлайн

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:02:09+03:00

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Акция «Свеча памяти», которая традиционно проходила 22 июня, в День памяти и скорби, в этом году из-за коронавируса состоится в онлайн режиме. Зажечь свечу можно на сайте Деньпамяти.рф уже сейчас – акция стартовала два дня назад и продлится по 22 июня включительно.

Организаторы сообщили, сколько свечей в ходе акции будет зажжено на сайте, столько средств выделят на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны – из расчета 1 виртуальная свеча = 1 рубль. Средства направят на оказание медицинской помощи ветеранам.

22 июня в 12.15 пройдет Всероссийская минута молчания. Ее предварит вступительным словом легендарный диктор Игорь Кириллов.

ИСТОЧНИК KP.RU