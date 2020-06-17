В Воронежской области медицинская организация скрывала информацию о платных услугах

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:23:54+03:00

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Прокурорские сотрудники в Подгоренском районе обнаружили нарушения закона в работе частной медицинской организации, оказывающей платные услуги.

- На сайте медорганизации отсутствует информация об уровне профессионального образования и квалификации медицинских работников, графике их работы. До заключения договора оказания платных медицинских услуг организация не уведомляла потребителей в письменной форме о том, что несоблюдение рекомендаций медработника, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья пациентов. В договорах на оказание платных медицинских услуг не содержалась обязательная информация о их перечне, стоимости, сроках и порядке их оплаты, условиях и сроках предоставления платных медицинских услуг. Руководителя медконсультации обязали устранить нарушения закона и привлечь виновных к ответственности, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU