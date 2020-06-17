Здания вокруг воронежского парка «Орленок» капитально отремонтируют, сохранив их исторический вид

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:40:45+03:00

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В центре Воронежа строители приступили к сезонным работам по капремонту многоэтажек вокруг парка «Орленок». Обновление фасадов и других конструктивных элементов ждет дома по ул. Феоктистова, 6, ул.Ф.Энгельса, 7, 9, 14 и 14а, ул.Студенческой, 1, 14 и 14а, ул.Чайковского, 3 и 4.

Эти здания не являются объектами культурного наследия, но имеют историческую ценность, они богато украшены архитектурными элементами. Обещают, что при капремонте фасады этих домов сохранят исторический облик, восстановив утраченные за годы эксплуатации элементы декора.

- В прошлом году на башне дома по ул. Ф.Энгельса, 7 в ходе капремонта кровли восстановили аутентичный деревянный шпиль, которому более 60 лет. Обследование деревянного артефакта показало, что он пригоден для дальнейшей эксплуатации. Его обработали современным антисептическим составом, укрепили основание, чтобы при любых погодных условиях он не отклонялся от вертикальной оси, - сообщили в региональном Фонде капремонта. – Так что исторический облик видовых зданий будет гарантированно сохранен. Выполняя ремонтные работы, подрядчики руководствуются паспортами фасадов, утвержденными управлением главного архитектора Воронежа. В них подробно прописаны все колористические решения. Перед окраской строители согласовывают оттенки со специалистами архитектурного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU