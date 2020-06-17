2020-06-17T14:28:15+03:00
Общество

Работающая в «ковидном» стационаре воронежская медсестра показала, как выглядит после 9-часовой смены

Девушка рассказала, в каких условиях медикам приходится работать
Олег ИВАНОВ
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Фото "до" и "после"Фото "до" и "после"Фото: предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области.
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На официальной странице департамента здравоохранения Воронежской области в соцсетях появилось фото Татьяны Роговой, медсестры пульмонологического отделения БСМП №8. Девушка рассказала о работе в «ковидном» стационаре и показала, в каком состоянии медики возвращаются после смены.

-Выкладываю это фото для всех скептиков, которые думают, что короновирус - это бред и все не так страшно, как кажется на самом деле! Люди, вы думаете, что нам, медикам нравится ходить в противочумных костюмах, которые не пропускают воздух, особенно ужасно в них находиться в летний период, когда на улице 35, а в отделении все 40... Пот течет от макушки до пят, попадает в глаза, в нос...и мы ничего не можем сделать, так как находимся в красной зоне, а там риск инфицирования 1000000%. Мы не можем сделать даже глоток воды и свежего воздуха. На прошлой смене я в зоне была 9 часов, мое состояние находилось на грани обморока, и я понимала, что если упаду, то помочь мне некому. Это все на самом деле очень страшно. И самое главное, наверное, кроме как на Бога, рассчитывать нам не на кого. Да поможет нам Господь! - написала Татьяна Рогова.

С 15 июня областная офтальмологическая больница начала принимать пациентов с COVID-19. Переоборудовано отделение на 30 коек. Без дополнительных коек медикам не справиться с нарастающим потоком больным.

К 16 июня уже 32 медорганизации лечат больных с COVID-19. К 22 июня планируется открыть еще 45 коек в воронежской больнице №20, а к 10 июля – еще 60 в Каширской районной больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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