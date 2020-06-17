В ночь с 17 на 18 июня из-за репетиции парада в Воронеже перекроют Плехановскую

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:59:24+03:00

С 18 часов уже нельзя парковаться на этой улице

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В ночь с 17 на 18 июня пройдет вторая репетиция парада, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она также будет пешей - без использования техники (тяжелые машины тренируют марш на "Балтиморе").

В связи проведением репетиции с 18.00 17 июня до 5.00 18 июня запрещается парковка автомобилей на Плехановской - от улицы Донбасской до Университетской площади.

А с 3.00 до 5.00 18 июня будет перекрыто движение по Плехановской на том же участке - от улицы Донбасской до Университетской площади.

Автомобилистам необходимо заранее выбрать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU