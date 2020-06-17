В ночь с 17 на 18 июня из-за репетиции парада в Воронеже перекроют Плехановскую
В ночь с 17 на 18 июня пройдет вторая репетиция парада, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она также будет пешей - без использования техники (тяжелые машины тренируют марш на "Балтиморе").
В связи проведением репетиции с 18.00 17 июня до 5.00 18 июня запрещается парковка автомобилей на Плехановской - от улицы Донбасской до Университетской площади.
А с 3.00 до 5.00 18 июня будет перекрыто движение по Плехановской на том же участке - от улицы Донбасской до Университетской площади.
Автомобилистам необходимо заранее выбрать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU