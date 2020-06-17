Жителю Воронежской области грозит до 4 лет за организацию наркопритона

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:46:22+03:00

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В Борисоглебске задержали организатора наркопритона.

Полицейские установили, что в период с 11 мая по 15 июня 38-летний мужчина, ранее уже судимый за аналогичные преступления, систематически предоставлял дом наркозависимым знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ. Хозяин позволял пользоваться помещением по "бартеру" - в обмен на дозу наркотиков или продукты.

- В ходе осмотра дома оперативники обнаружили бутылки, пакеты, стеклянные флаконы и другие приспособления, предназначенные для потребления наркотиков. В отдлеле полиции задержанный признался, что разрешал знакомым собираться у него дома, так как сам является активным потребителем наркотиков и других источников дохода не имеет. За содержание притона для потребления наркотиков мужчине грозит до четырех лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU