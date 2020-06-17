2020-06-17T13:29:31+03:00
Общество

Воронежцы делают «сердечные» селфи

К креативно постриженному кустарнику на улице Кольцовской потянулись «паломники»
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото из личного архива героя публикациифото из личного архива героя публикации
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В начале лета Воронеж утопает в цветах и зелени. Но режим самоизоляции не позволяет горожанам отправиться в отпуск путешествовать и фотографироваться на фоне живописных видов. Поэтому они ищут сюжеты для вдохновения рядом с домом. Одним из таких «вдохновителей» стал декоративный кустарник на улице Кольцовской, постриженный сотрудниками комбината благоустройства Ленинского района в виде сердца. На его фоне горожане активно делают селфи.

Одна из них – Алла - любезно поделилась с «Комсомолкой» своим снимком. Девушка отметила, что в родном городе становится все больше мест, где можно приятно отдохнуть и сделать эффектные фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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