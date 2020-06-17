Воронежцы делают «сердечные» селфи
В начале лета Воронеж утопает в цветах и зелени. Но режим самоизоляции не позволяет горожанам отправиться в отпуск путешествовать и фотографироваться на фоне живописных видов. Поэтому они ищут сюжеты для вдохновения рядом с домом. Одним из таких «вдохновителей» стал декоративный кустарник на улице Кольцовской, постриженный сотрудниками комбината благоустройства Ленинского района в виде сердца. На его фоне горожане активно делают селфи.
Одна из них – Алла - любезно поделилась с «Комсомолкой» своим снимком. Девушка отметила, что в родном городе становится все больше мест, где можно приятно отдохнуть и сделать эффектные фотографии.
ИСТОЧНИК KP.RU