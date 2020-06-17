В Воронежской области вновь объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:21:10+03:00

При возникновении чрезвычайной ситуации, звоните по телефонам: «101», «112», или по телефону доверия - 277-99-00 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Очередное штормовое предупреждение поступило от воронежского гидрометцентра: во второй половине 17 июня и днем 18 июня местами по Воронежской области ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха будет достигать 35-37 градусов.

- На данный момент на территории региона установился, в основном, 4 класс пожарной опасности - природные пожары появляются даже от незначащих источников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги. Непосредственное тушение фронта огня, как правило, неосуществимо. Просим всех крайне внимательно отнестись к вопросам пожарной безопасности и не нарушать правил особого противопожарного режима, установленного на территории области, - предупреждают в ГУ МЧС по Воронежской области.

При возникновении чрезвычайной ситуации, звоните по телефонам: «101», «112», или по телефону доверия - 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU