2020-06-17T13:14:47+03:00
Общество

Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту

Компания организует всероссийский турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2020
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После успеха турнира 2019 года компания решила расширить географию соревнований на всю Россию. В борьбе за главный приз геймерам понадобится только смартфон и быстрый 4G-интернет. Общий призовой фонд в этом году увеличился вдвое до 2,1 млн рублей. Регистрация бесплатна и открыта абонентам всех операторов связи: она стартовала 15 июня на платформе Cyberhero.

Карантинные ограничения привели к резкому росту популярности мобильных игр во всем мире – таковы результаты исследования компании Newzoo. При этом «мобильные геймеры увлеклись киберспортом больше, чем когда-либо раньше». Мобильный гейминг имеет самый низкий барьер для входа: более 2/5 населения мира владеют смартфоном и многие игры для этих девайсов бесплатны. По прогнозам экспертов Newzoo, сегмент мобильных игр в этом году будет расти быстрее остальных: доход от них во всем мире увеличится на 13,3% до $77,2 млрд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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