В Центральном парке Воронежа установят шлагбаум и КПП
В Центральном парке Воронежа установят шлагбаум со стороны улицы Ипподромной и КПП со стороны переулка Здоровья. Точное расположение их пока не известно. Об этом сказано в документации электронного аукциона, который проводит городское управление экологии.
Начальная она же максимальная стоимость контракта - около 4,5 млн рублей. Заявки принимают до 25 июня.
В техническом задании также предусмотрено: демонтаж неиспользуемых опор наружного освещения, устранение провалов в плиточном и асфальтовом покрытии, устройство тротуара, устройство лестничного схода, демонтаж бетонного туалета, ремонт автополива, устройство водоотводных лотков, установка оборудования для очистки воды в озере.
КПП должен обеспечивать беспрепятственный проезд специализированной техники.
Интересно и оборудование для очистки воды в озере, оно должно состоять из систем дозирования, озонирования, эжекции, аэрации. С помощью него собираются бороться с «цветением» воды и образованием тины.
ИСТОЧНИК KP.RU