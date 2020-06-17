В Центральном парке Воронежа установят шлагбаум и КПП

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:47:25+03:00

также планируют устранить провалы в плиточном и асфальтовом покрытии Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Также появится оборудование для очистки воды в озере

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В Центральном парке Воронежа установят шлагбаум со стороны улицы Ипподромной и КПП со стороны переулка Здоровья. Точное расположение их пока не известно. Об этом сказано в документации электронного аукциона, который проводит городское управление экологии.

Начальная она же максимальная стоимость контракта - около 4,5 млн рублей. Заявки принимают до 25 июня.

В техническом задании также предусмотрено: демонтаж неиспользуемых опор наружного освещения, устранение провалов в плиточном и асфальтовом покрытии, устройство тротуара, устройство лестничного схода, демонтаж бетонного туалета, ремонт автополива, устройство водоотводных лотков, установка оборудования для очистки воды в озере.

КПП должен обеспечивать беспрепятственный проезд специализированной техники.

Интересно и оборудование для очистки воды в озере, оно должно состоять из систем дозирования, озонирования, эжекции, аэрации. С помощью него собираются бороться с «цветением» воды и образованием тины.

ИСТОЧНИК KP.RU