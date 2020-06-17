В столкновении двух "Газелей" под Воронежем пострадали три человека
ДТП произошло в Бобровском районе
Фото ГУ МВД России по Воронежской области
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16 июня около 17.40 в Бобровском районе произошла авария с двумя микроавтобусами.
На 634-м километре автодороги М-4 «Дон» «Газель», следовавшая со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, под управлением 42-летнего жителя Ставропольского края врезалась в стоящую на правой обочине «Газель».
В ДТП пострадали три пассажира стоявшего микроавтобуса - 33, 43 и 57- летних жителей Волгограда с травмами доставили в больницу.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU