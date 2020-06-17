2020-06-17T08:50:57+03:00
Общество

В Воронежской области за год провели 1642 операции на сосудах сердца

Для выявления пациентов с острым инфарктом миокарда скорые оснастили специальными аппаратами «Кардиометр»
Олег ИВАНОВ
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В 2019 году в Воронежской области провели 1642 операции на сосудах сердца. При этом количество летальных исходов от острого нарушения мозгового кровообращения снизилось на 5,7%, а от острого коронарного синдрома на 17,4%.

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году в Бобровской районной больнице открылось отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения для выполнения широкого спектра операций.

Для скорой медицинской помощи закупили 33 аппаратно-программных комплекса «Кардиометр» для повышения работы по улучшению выявляемости пациентов с острым инфарктом миокарда.

Было закуплено оборудование для переоснащения регионального сосудистого центра ВОКБ № 1, первичных сосудистых центров в Борисоглебской и Павловской РБ.

Для пациентов, перенесших инсульт, и их родственников в Воронежской области продолжает функционирует областная школа на базе ВОКБ №1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Воронежской области за год провели 1642 операции на сосудах сердца
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