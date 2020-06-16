В Воронеже мужчина устроил стрельбу в мясном павильоне

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:18:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент, произошедший 13 июня в Советском районе, обернулся возбуждением уголовного дела. В тот день 52-летний посетитель мясного павильона на улице Южно-Моравской был не доволен обслуживанием и открыл в торговой точке стрельбу из травматического пистолета. При этом целился в сторону продавцов. Только по счастливому стечению обстоятельств стрелок ни в кого не попал, но павильон и его имущество серьезно пострадали.

Прокуратура посчитала законным постановление отдела полиции №5 о возбуждении уголовного дела по статье «хулиганство с применением оружия».

- Ведется дознание, устанавливаются обстоятельства преступления и размер причиненного ущерба. Ход расследования взят на контроль прокуратурой района, - рассказали в пресс-службе прокуратуры воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU