2020-06-16T20:18:34+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина устроил стрельбу в мясном павильоне

По факту применения огнестрельного оружия возбудили уголовное дело
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Инцидент, произошедший 13 июня в Советском районе, обернулся возбуждением уголовного дела. В тот день 52-летний посетитель мясного павильона на улице Южно-Моравской был не доволен обслуживанием и открыл в торговой точке стрельбу из травматического пистолета. При этом целился в сторону продавцов. Только по счастливому стечению обстоятельств стрелок ни в кого не попал, но павильон и его имущество серьезно пострадали.

Прокуратура посчитала законным постановление отдела полиции №5 о возбуждении уголовного дела по статье «хулиганство с применением оружия».

- Ведется дознание, устанавливаются обстоятельства преступления и размер причиненного ущерба. Ход расследования взят на контроль прокуратурой района, - рассказали в пресс-службе прокуратуры воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24