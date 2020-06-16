Пожар едва не уничтожил 80-летний сосновый лес под Воронежем

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:20:13+03:00

С начала года в регионе произошло 13 лесных пожаров Фото: из архива «КП»

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Жаркая погода и чье-то неосторожное обращение с огнем чуть не обернулись серьезным пожаром. Сотрудники Лискинской пожарно-химической станции два часа боролись с огнем, бушевавшем в 80-летнем сосновом лесу – горела подстилка. Им удалось локализовать очаг возгорания: кромку опахали и дополнительно пролили водой. Это позволило не распространиться пламени больше, чем на площадь одного гектара.

По словам Давыдовского филиала Воронежского лесопожарного центра Юрия Ищенко, который руководил пожарными, тушению мешали сильные порывы ветра, то и дело меняющего направление, и обилие сухой травы.

Причины ЧП предстоит выяснить полиции: лесники написали по факту заявление в МВД Лискинского района.

По данным управления лесхоза Воронежской области, на сегодняшний день в области зарегистрировано тринадцать пожаров на общей площади 105 гектаров. И большинство – по вине людей.

ИСТОЧНИК KP.RU