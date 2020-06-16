Житель Воронежской области ради 31 тысячи до смерти забил 94-летнюю бабушку

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:38:03+03:00

Причем злоумышленник наведывался к ней за деньгами не один раз

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В Воронежской области будут судить по обвинению в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего 32-летнего жителя хутора Побединщина Подгоренского района. Следователи установили, что 16 октября 2019 года обвиняемый проник в дом к своей 94-летней односельчанке, проживающей на улице Мира.

- Находясь в доме, он увидел хозяйку, которую подверг избиению, нанося ей не менее двух ударов кулаком и не менее одного удара ногой в область головы, - сообщили с СУСК по Воронежской области. – После этого мужчина похитил у пенсионерки не менее 31 750 рублей и скрылся с места происшествия.

От полученной травмы головы хозяйка дома позже скончалась. Следователи также установили, что потенциальный грабитель трижды проникал в дом к своей жертве и похищал у нее различные суммы денег. За кражи обвиняемый был уже судим.

В ходе следствия мужчина вину признал в полном объеме. Его заключили под стражу до решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU