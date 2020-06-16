Житель Воронежской области ради 31 тысячи до смерти забил 94-летнюю бабушку
В Воронежской области будут судить по обвинению в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего 32-летнего жителя хутора Побединщина Подгоренского района. Следователи установили, что 16 октября 2019 года обвиняемый проник в дом к своей 94-летней односельчанке, проживающей на улице Мира.
- Находясь в доме, он увидел хозяйку, которую подверг избиению, нанося ей не менее двух ударов кулаком и не менее одного удара ногой в область головы, - сообщили с СУСК по Воронежской области. – После этого мужчина похитил у пенсионерки не менее 31 750 рублей и скрылся с места происшествия.
От полученной травмы головы хозяйка дома позже скончалась. Следователи также установили, что потенциальный грабитель трижды проникал в дом к своей жертве и похищал у нее различные суммы денег. За кражи обвиняемый был уже судим.
В ходе следствия мужчина вину признал в полном объеме. Его заключили под стражу до решения суда.
ИСТОЧНИК KP.RU