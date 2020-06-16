Охотники за канализационными люками в Воронежской области предстанут перед судом

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:08:00+03:00

Похитителям чермета грозит по пять лет тюрьмы

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Следователи Петропавловского отдела полиции завершили расследование уголовного дела о похищении люков с территории медицинского учреждения. Как установило следствие, двое местных жителей 20 и 37 лет сговорились похитить чугунные канализационные люки, чтобы сдать их в пункт приема металла. Похищенное решили вывозить на автомобиле ВАЗ-2115.

Днем, думая, что они действуют незамеченными, сообщники приехали на территорию медучреждения, украли и погрузили в машину несколько люков, который потом сдали в чермет, а вырученные деньги поделили и потратили

Однако за действиями злоумышленников наблюдали очевидцы, которые потом помогли полиции быстро найти подозреваемых. Приятелей задержали, в полиции они во всем признались.

В настоящее время уголовное дело по статье «Кража» направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит по пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU