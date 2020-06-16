В Воронеже гаишники пустились в «погоню» за уехавшим на маршрутке телефоном

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:26:19+03:00

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Выйдя на своей остановке в центре города, воронежец обнаружил, что оставил свой мобильник на сиденье. Глядя вслед уходящей маршрутке, ее 22-летний владелец сокрушался не только о стоимости телефона, но еще больше – о хранящейся в нем информации. Тут молодой человек обратил внимание на пост ДПС, несущий дежурство на площади Ленина. Юноша попросил их о помощи в возврате имущества.

Полицейские сели в служебный автомобиль и отправились преследовать автобус, на котором скрылся «беглец». Чтобы вычислить нужную маршрутку, пришлось остановить и обследовать ни один автобус, поскольку госномер того самого. Удача улыбнулась полицейским в районе улицы Остужева. В салоне очередной остановленной маршрутки нашелся оставленный смартфон.

Владелец мобильника поблагодарил полицейских за отзывчивость и помощь в поисках потерянного имущества. И даже попросил начальника главка поощрить отличившихся подчиненных.

ИСТОЧНИК KP.RU