2020-06-16T16:26:19+03:00
Общество

В Воронеже гаишники пустились в «погоню» за уехавшим на маршрутке телефоном

«Беглеца» задержали и вернули владельцу
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Выйдя на своей остановке в центре города, воронежец обнаружил, что оставил свой мобильник на сиденье. Глядя вслед уходящей маршрутке, ее 22-летний владелец сокрушался не только о стоимости телефона, но еще больше – о хранящейся в нем информации. Тут молодой человек обратил внимание на пост ДПС, несущий дежурство на площади Ленина. Юноша попросил их о помощи в возврате имущества.

Полицейские сели в служебный автомобиль и отправились преследовать автобус, на котором скрылся «беглец». Чтобы вычислить нужную маршрутку, пришлось остановить и обследовать ни один автобус, поскольку госномер того самого. Удача улыбнулась полицейским в районе улицы Остужева. В салоне очередной остановленной маршрутки нашелся оставленный смартфон.

Владелец мобильника поблагодарил полицейских за отзывчивость и помощь в поисках потерянного имущества. И даже попросил начальника главка поощрить отличившихся подчиненных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Охотники за канализационными люками в Воронежской области предстанут перед судом
В Воронеже на улице 45-ой Стрелковой дивизии один приятель чуть не зарезал другого
В Воронежской области пассажир поезда обокрал попутчика и резко поменял маршрут
Tele2 подготовила сеть к летнему сезону
В Воронеже гаишники пустились в «погоню» за уехавшим на маршрутке телефоном
На проект реконструкции советских «звезд» в Воронеже выделили грант
Воронежский губернатор "запилил" в Instagram патриотическую "маску"
Жители Воронежской области стали реже обращаться к врачам с укусами клещей
В Воронеже назначили нового директора музея "Костенки"
В Воронеже со второй попытки пытаются продать бизнес-центр "Апекс"
«Люди расслабились. Некоторые вообще не верят в COVID-19»: в воронежских больницах наращивают число коек для пациентов с коронавирусом
Количество воронежских доноров ежегодно растет на 5-6 тысяч
Воронежский Избирком: на избирательном участке будет безопаснее, чем в супермаркете
В Воронежской области произошла еще одна вспышка коронавируса в районной больнице
Сергей Лукин и Анатолий Никифоров удостоены звания «Почетный гражданин Воронежской области»
«РВК-Воронеж» запускает обновленный «личный кабинет»
Непреодолимый приступ тоски по дому толкнул воронежца на угон
В Воронежской области показатели все еще не позволяют выйти из ограничений по коронавирусу
В Воронежской области 16 июня еще два человека умерли от коронавируса
Владимир Нетёсов: «Почти 64% регионального бюджета в 2019 году было направлено на развитие отраслей социальной сферы»
Бутылка алкоголя соблазнила 19-летнего воронежца в супермаркете
В Воронеже определили три маршрута, на которые закупят автобусы почти за миллиард рублей
В Воронежской области еще 100 человек победили коронавирус
«Друг» из сети разжалобил воронежца на три миллиона