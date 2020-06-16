2020-06-16T14:44:45+03:00
Общество

Количество воронежских доноров ежегодно растет на 5-6 тысяч

Активнее всего сдают кровь мужчины и представители ВУЗов
Елена ФЕДЯШЕВА
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За пять месяцев этого года воронежцы сдали кровь больше 16 тысяч разЗа пять месяцев этого года воронежцы сдали кровь больше 16 тысяч разФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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14 июня отмечался День донора. К празднику «Комсомсолка» подготовила несколько фактов и цифр от воронежской службы крови.

За пять месяцев этого года 10052 донора 16285 раз сдали кровь и ее компоненты. То есть многие из добровольцев приняли участие в программе несколько раз. А около 2,5 тысяч жителей Воронежской области впервые попробовали себя в донорстве.

Кстати, активных доноров в нашем регионе становится все больше. За пять лет, по данным департамента здравоохранения, их количество выросло в два раза и перевалило за 8 тысяч человек. Ежегодно «армия» добровольцев прирастает новыми 5-6 тысячами. Первичные доноры в общей массе составляют почти треть.

Среди доноров в 2019 году больше 85% были люди активного возраста – от 18 до 28 лет. Доноры 26-35 лет составляют 32%.

Активнее всего своей кровью делятся мужчины: их доля в общем количестве – 55-69%, и представители вузов: доноры из них в 2019 году сдали кровь больше 1000 раз, что составляет 15% от всех кровосдач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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